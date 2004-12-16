Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 5vom 16.12.2004
Oliver untersagt Judith, eine Abtreibung auch nur in Erwägung zu ziehen. Als Judith daraufhin "Biancas" Perlenohrringe in seiner Tasche findet, glaubt sie, ein Geschenk von Oliver gefunden zu haben. Währenddessen erfindet Katy einen Vorwand, warum sie Ariane nicht auf die Wohltätigkeitsmesse "Industrie meets Charity" begleiten kann. Als Bianca und Ursula abends mit gepackten Koffern ihre Wohnung verlassen, taucht plötzlich Oliver auf. Er fleht Bianca an zu bleiben, weil er ohne sie nicht leben könne.

