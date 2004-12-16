Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 035
43 Min.Folge vom 16.12.2004Ab 6
Oliver untersagt Judith, eine Abtreibung auch nur in Erwägung zu ziehen. Als Judith daraufhin "Biancas" Perlenohrringe in seiner Tasche findet, glaubt sie, ein Geschenk von Oliver gefunden zu haben. Währenddessen erfindet Katy einen Vorwand, warum sie Ariane nicht auf die Wohltätigkeitsmesse "Industrie meets Charity" begleiten kann. Als Bianca und Ursula abends mit gepackten Koffern ihre Wohnung verlassen, taucht plötzlich Oliver auf. Er fleht Bianca an zu bleiben, weil er ohne sie nicht leben könne.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises