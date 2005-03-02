Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 086
43 Min.Folge vom 02.03.2005Ab 6
Bianca reagiert wütend als Oliver sie anfleht, Pascal nicht zu heiraten. Sie will nicht, dass er sich weiterhin in ihr Leben einmischt. Gleichzeitig fragt sie sich, ob sie mit einem Mann leben kann, den sie zwar schätzt aber nicht liebt. Sie bittet Pascal ihr für die Antwort auf seinen Heiratsantrag Zeit zu lassen. Am Abend mixt Pascal Bianca ein starkes Schlafmittel in ihren Drink. Katy gegenüber gibt er zu, Bianca nur heiraten zu wollen um Oliver zu zerstören. Katy und Pascal schließen einen teuflischen Pakt: Sie wollen sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam das Geld der Wellinghoffs an sich zu reißen.
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises