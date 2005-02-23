Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 082
43 Min.Folge vom 23.02.2005Ab 6
Oliver und Judith haben am Morgen ihrer Hochzeit Lampenfieber. Judith aus Angst, Oliver könne den Brautstrauß vergessen, und weil ihre Brautschuhe drücken. Oliver aus Sorge darüber, dass Heiko seine Drohung, die Affäre mit Bianca auffliegen zu lassen, wahr machen könnte. Zur selben Zeit weist Katy Maren an, ihr ein Kleid für die Hochzeit umzuändern. Maren tut wie ihr befohlen, vergisst aber eine Nadel aus der Naht herauszunehmen. Katy spürt bei jeder Umarmung diese Nadel. Oliver und Judith stehen vor dem Altar. Matthias trägt eine Fürbitte vor, Bianca ein Liebesgedicht. Kurz nach dem Treueschwur poltert Heiko in die Kirche.
