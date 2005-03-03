Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 087

TelenovelaStaffel 6Folge 12vom 03.03.2005
Folge 12: Folge 087

43 Min.Folge vom 03.03.2005Ab 6

Pascal redet Bianca ein, sie hätten eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbracht. Bianca, die sich wegen der starken Beruhigungstropfen an nichts erinnern kann, befragt Katy. Die behauptet ebenfalls, Pascal und Bianca beim Sex gesehen und gehört zu haben. Oliver und Judith fahren in ihre Flitterwochen. Bianca verabschiedet die beiden steif und redet sich ein, keine Sehnsucht nach Oliver zu haben. Auch Bärbel hegt Reisepläne. Zusammen mit Markus möchte sie auf Madeira nach einem Ort für ihr gemeinsames Gartenlokal suchen. Vor dem Hoftor wartet sie jedoch vergeblich darauf, dass Markus sie abholt. Georg überbringt Bärbel schließlich eine schlechte Nachricht. Markus sitzt ohne sie im Flugzeug, er hat sie versetzt.

Telenovela
