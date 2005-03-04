Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 088
Oliver und Judith genießen die Ruhe der Waldhütte. Sie malen sich aus wie schön es wäre, nie wieder in die Zivilisation zurückkehren zu müssen. Unterdessen verkriecht sich Bärbel, unglücklich vor Liebeskummer, in ihrer Wohnung. Bianca jedoch gibt ihr den Rat, sich nicht hängen zu lassen, sondern sie auf die Salsa-Party zu begleiten, die Heiko anlässlich der Eröffnung seines Ladens veranstaltet. Als Bianca und Bärbel den Laden betreten und in der Menge tanzen, applaudieren die anderen Gäste. Zur selben Zeit schlafen Katy und Alexander in Katys Wohnung stürmisch miteinander. Katy verspricht Alexander lasziv, sie werde ihn vergessen lassen, dass es außer ihr noch andere Frauen gibt.
