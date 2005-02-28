Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 084
Bianca hat im Zuge einer Tanztombola einen Tanz mit Oliver gewonnen. Um das beste aus der angespannten Situation zu machen, wünscht sie sich als Tanzmusik einen Twist. Oliver fühlt sich vor seinen Gästen blamiert: Er kann keinen Twist tanzen. Zur selben Zeit tanzen in der Küche Bärbel und Markus ihren persönlichen Hochzeitstanz. Als Georg erfährt, dass die beiden ein Paar sind, genehmigt er sich hierauf einen doppelten Schnaps. Oliver ist anzusehen, dass er an seiner Hochzeit keine Freude hat und eifersüchtig auf Pascal ist. Als Judith ihn mit seiner schlechten Stimmung konfrontiert täuscht er vor, "Weltschmerz" zu haben. Derweil beteuert Bianca Tina, dass sie und Pascal nur Freunde sind.
