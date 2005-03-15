Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 094
43 Min.Folge vom 15.03.2005Ab 6
Oliver gibt zu, er habe Bianca nur deshalb gesagt, er liebe sie nicht mehr, um es sich selbst und ihr einfacher zu machen. In Wahrheit aber wird er sie sein Leben lang lieben. Bianca verspricht Oliver, immer für ihn da zu sein. Unterdessen spielen Maren und Sven miteinander Scrabble und formen erotische Worte, bevor sie leidenschaftlich übereinander herfallen. - Als Ariane durch Katy erfährt, dass ihre Affäre mit Alexander kein einmaliger Ausrutscher war, sondern schon seit mehreren Wochen läuft, bricht sie gänzlich zusammen. Oliver rät seiner Mutter, Alexander entweder zu verlassen oder zu akzeptieren, dass er immer Geliebte hat.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises