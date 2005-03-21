Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 098
Bianca versteht nicht, warum Pascal ihr erlaubt hat, mit Oliver zu schlafen. Sie fragt sich, ob sie Pascal so viel oder so wenig bedeutet, dass er ihr diese Freiheit einräumt. Zur selben Zeit versucht Oliver seinen Vater davon zu überzeugen, dass er um seine Ehe kämpfen muss. Ariane jedoch beharrt auf ihrer Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Auch wenn der Gedanke sie traurig stimmt, nicht mehr auf Gut Wellinghoff zu wohnen. Sofia sucht Trost bei Heiko, als sie von den Scheidungsplänen ihrer Mutter erfährt. Maren fängt Sven im Gartenhaus ab und beteuert ihm, dass sie ihn niemals verleihen würde. Sven erwidert Marens Kuss und folgt ihr in die Stadtwohnung.
