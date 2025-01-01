Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother - Knossi Edition

Zusammenfassung Tag 1

JoynStaffel 1Folge 1
Zusammenfassung Tag 1

Zusammenfassung Tag 1Jetzt kostenlos streamen

Big Brother - Knossi Edition

Folge 1: Zusammenfassung Tag 1

30 Min.Ab 6

Der erste Tag im Container für Knossi und seine Mitbewohner startet selbstredend mit dem Einzug aller 11 Creator. Schnell kommt das Gefühl einer Klassenfahrt auf, die 11 sind durchweg gut drauf, freuen sich aufeinander und auf die vor ihnen liegenden Stunden im Container. Dass dieser auch gerade erst von Promis bewohnt wurde, ruft Staunen und Begeisterung hervor.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother - Knossi Edition
Joyn
Big Brother - Knossi Edition

Big Brother - Knossi Edition

Alle 3 Staffeln und Folgen