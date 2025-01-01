Big Brother - Knossi Edition
Folge 3: Zusammenfassung Tag 3
Der letzte Tag im Container ist angebrochen und auch heute steht viel auf dem Programm. Nicht einer, nicht zwei, sondern drei Gäste besuchen die Bewohner. Knossi-Mama Ida beklagt den Sauberkeitszustand im Big Brother Haus. Währenddessen betritt Joeys Sohn Luke den Container im feinen Zwirn und muss sich einer wilden Foto-Session mit seinem Papa unterziehen. Als drittes und letztes kehrt Jürgen Milski zum vierten Mal ins Big Brother Haus zurück und veranstaltet mit den Creatorn ein Big Brother Quiz – mal sehen wer die meisten Fragen beantworten kann. Am Ende des Tages stellt sich die eine große Frage – Wer gewinnt die Big Brother Knossi Edition?
