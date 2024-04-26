Tageszusammenfassung 53: Bertha macht ein unerwartetes Geständnis!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 54: Tageszusammenfassung 53: Bertha macht ein unerwartetes Geständnis!
32 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Die drei neuen Bewohner:innen kommen im WG-Alltag an und finden immer besser Anschluss. In trauter Runde mit Kevin, Luanna und Maja öffnet sich Bertha: "Ich habe eine richtige Sozialphobie. Ich war auch lange in Therapie deswegen." Sie hat Schwierigkeiten in Menschenmengen, kann manchmal nicht alleine aus dem Haus gehen. Ihr Geständnis überrascht. Mittlerweile kann sie damit dank Therapie besser umgehen. Luanna bringt es abschließend auf den Punkt: "Therapie ist wichtig und richtig. Für jeden!"
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen