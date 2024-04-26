Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die drei neuen Bewohner:innen kommen im WG-Alltag an und finden immer besser Anschluss. In trauter Runde mit Kevin, Luanna und Maja öffnet sich Bertha: "Ich habe eine richtige Sozialphobie. Ich war auch lange in Therapie deswegen." Sie hat Schwierigkeiten in Menschenmengen, kann manchmal nicht alleine aus dem Haus gehen. Ihr Geständnis überrascht. Mittlerweile kann sie damit dank Therapie besser umgehen. Luanna bringt es abschließend auf den Punkt: "Therapie ist wichtig und richtig. Für jeden!"

