Alle Eigenproduktionen von Joyn in einer Mediathek
Auf Joyn kann man kostenlos Live TV anschauen und Mediatheken von ProSieben, DMAX und vielen weiteren TV Sendern ganz entspannt genießen. Doch Joyn kann tatsächlich noch viel mehr. Denn wenn du mit deinem aktuellen TV-Programm durch bist, kannst du in der Joyn Mediathek weitere Serien entdecken. Mit den Joyn Originals produziert Joyn nämlich eigene Inhalte - und viele davon kannst du ebenfalls kostenfrei anschauen.
Mask off: Etwas andere Comedy
Die Comedy-Show Mask off gibt Influencer*innen die Chance, ihre Menschenkenntnis zu beweisen. Bei Shame Game muss Aaron Troschke sich verschiedenen Challenges stellen. Doch Joyn Originals gibt es auch mit fiktionalen Geschichten. Ost Boy Slavik Junge testet sich in Slavik - Auf Staats Nacken durch verschiedene Berufe und bei Das Internat lassen sich viele bekannte Tik Tok-Gesichter durch ihre Schulzeit begleiten.
Spannende Dokus: 100.000 - Alles was ich nie wollte und Journey to Jah
Doch neben lustiger Comedy bekommst du hier auch was fürs Hirn. Bei Musikdokus wie 100.000 - Alles was ich nie wollte oder Journey to Jah werden tiefe Einblick in die Leben der Musiker Fynn Kliemann, Gentleman und Alborosie gegeben. Killerfrauen schaut sich an, wie Frauen morden und gibt Einblicke in wahre Geschichten von Mörderinnen. Refugee Roads schaut sich die Flüchtlingskrise genauer an und schafft ein Bild über die Entwicklungen.
Unterhaltung pur und ganz neu für dich produziert
Die Joyn Mediathek lädt zum Stöbern ein und gibt dir den kompletten Überblick über alle Joyn Eigenproduktionen. Ganz unabhängig von TV Programm und Ausstrahlung kannst du dich hier einfach durchklicken und die Unterhaltung genießen.
Lust auf noch mehr? Bei Joyn PLUS+ gibt es aber noch viel mehr Joyn Eigenproduktionen zu entdecken. Christian Ulmen und Fahri Yardim laden bei jerks. zum Fremdschämen ein. Katrin Bauerfeind ist als Gleichstellungsbeauftragte in Frau Jordan stellt gleich zu sehen und kämpft dort mit verschiedensten Vorurteilen. Und Klaas Heufer-Umlauf zeigt in Check Check wie der Arbeitsalltag an einem schwach frequentierten Flughafen aussehen könnte. Das und vieles mehr findest du bei Joyn PLUS+.