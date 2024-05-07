Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Staffel 2024Folge 65vom 07.05.2024
Folge 65: Tageszusammenfassung 64: Nominierungen mit Folgen

33 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12

Die Nominierungen sorgen für heftige Nachwehen bei den drei Bewohner:innen, die auf der Exit-Liste gelandet sind. Klärungsbedarf herrscht an allen Ecken. Simon flippt aus. Frauke will den Container verlassen. Luanna versinkt im Tränenmeer.

