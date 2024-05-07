Tageszusammenfassung 64: Nominierungen mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 65: Tageszusammenfassung 64: Nominierungen mit Folgen
33 Min.
Folge vom 07.05.2024
Ab 12
Die Nominierungen sorgen für heftige Nachwehen bei den drei Bewohner:innen, die auf der Exit-Liste gelandet sind. Klärungsbedarf herrscht an allen Ecken. Simon flippt aus. Frauke will den Container verlassen. Luanna versinkt im Tränenmeer.
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen