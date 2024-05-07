Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Big Brother live - Cindy aus Marzahn inspiziert den Container

JoynStaffel 2024Folge 64vom 07.05.2024
47 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12

Big Brother ruft zur Nominierung! Berthas Stimme fällt sogar doppelt ins Gewicht - ein Vorteil, den sie sie sich erspielt hat. Doch die Last wiegt schwer auf ihren Schultern: "Ich hatte wirklich Angst davor, diese Entscheidung treffen zu müssen". Außerdem: Die "Mother of Big Brother", Cindy aus Marzahn, besucht den großen Bruder und hat eine besondere Überraschung im Gepäck!

