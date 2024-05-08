Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big BrotherJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 66: Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big Brother
32 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Das letzte Drittel von "Big Brother" ist angebrochen. Jetzt aktiviert der große Bruder einen Extra-Wettkampfmodus und startet den großen Spielemarathon. Jeden Tag in dieser Woche werden die Bewohner:innen zu einem Spiel antreten. Jeden Tag scheiden die Schlechtesten aus. Wer am Ende der Woche noch im Spiel ist, hat die Chance auf einen Extra-Bonus in Höhe von 7.000 Euro. Für wen endet der Spielemarathon bereits beim ersten Spiel "Tischtennisball hochhalten"? Wer bleibt im Rennen um 7.000 Euro?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen