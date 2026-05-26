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BLAULICHT

Verbrechen. Versagen. Verfall. Deutschlands Brennpunkte

WELTFolge vom 26.05.2026
Verbrechen. Versagen. Verfall. Deutschlands Brennpunkte

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Folge vom 26.05.2026: Verbrechen. Versagen. Verfall. Deutschlands Brennpunkte

50 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Ob Frankfurter Bahnhofsviertel, Drogeneinfallstor Hamburger Hafen oder Dealer-Hotspot Görlitzer Park: Sie alle zählen zu Deutschlands sozialen Brennpunkten. Orte, deren massive Probleme selbst Polizei und Justiz zu überfordern scheinen. Diese Dokumentation begleitet Landes-, Bundespolizei und den Zoll bei Razzien und Drogenfahndungen. Außerdem analysieren und bewerten Experten die unterschiedlichen Maßnahmen, die eingesetzt werden, um die kritische Lage in den Brennpunkten zu bewältigen.

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