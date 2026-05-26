Verbrechen. Versagen. Verfall. Deutschlands BrennpunkteJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge vom 26.05.2026: Verbrechen. Versagen. Verfall. Deutschlands Brennpunkte
50 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Ob Frankfurter Bahnhofsviertel, Drogeneinfallstor Hamburger Hafen oder Dealer-Hotspot Görlitzer Park: Sie alle zählen zu Deutschlands sozialen Brennpunkten. Orte, deren massive Probleme selbst Polizei und Justiz zu überfordern scheinen. Diese Dokumentation begleitet Landes-, Bundespolizei und den Zoll bei Razzien und Drogenfahndungen. Außerdem analysieren und bewerten Experten die unterschiedlichen Maßnahmen, die eingesetzt werden, um die kritische Lage in den Brennpunkten zu bewältigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt