Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobernJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge vom 29.05.2026: Hauptstadt am Abgrund - Wie Clans und Extremisten Berlin erobern
51 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Die Silvesternacht 2022, steigende Kriminalität und Extremismus, Behördenversagen und eine ungültige Wahl machen deutlich: Viele Zustände in der Hauptstadt sind mehr als alarmierend. In seiner Reportage beleuchtet Marco Reinke das großflächige Scheitern der Berliner Staatsorgane in Sachen Kriminalitätsbekämpfung und Umgang mit Extremismus. Die Reportage zeigt, wie Polizei und Justiz in den vergangenen Jahren kaputtgespart wurden und organisierter Kriminalität kaum etwas entgegensetzt wird.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt