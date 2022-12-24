Die Monstermaschinen-WeihnachtJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 24.12.2022: Die Monstermaschinen-Weihnacht
21 Min.Folge vom 24.12.2022
Der liebevolle sprechende Monstertruck erlebt mit seinem Fahrer und besten Freund, der achtjährige AJ, erleben in ihrer Heimatstadt Axle City viele spannende und aufregende Abenteuer. Hilfe bekommen sie gelegentlich von der neunjährigen Gabby.
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon