Blind Frog Ranch - Die Schatzsucher von Utah
Folge vom 04.01.2026: Neuer Ärger
45 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Ein Eindringling hat mitten in der Nacht das Tor zur „Blind Frog Ranch“ aufgebrochen. Der Mann war vermummt und trug eine kugelsichere Weste. Wonach hat der Unbekannte auf dem Areal gesucht? Duane Ollinger übergibt die Aufnahmen der Überwachungskamera der Polizei. Und bei der Suche nach dem Azteken-Schatz folgt das Team einer neuen Spur. In der Nähe der Ranch haben die Männer eine Steinmarkierung entdeckt, die auf einen Felsen hinweist, der einer Schildkröte ähnelt. Die Silhouette eines Bären im Gestein könnte einen weiteren wichtigen Hinweis liefern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Action, Adventure, Documentary, Fiction, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.