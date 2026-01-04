Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 04.01.2026: Steinzeichen

44 Min. Ab 6

Andere hätten wohl längst aufgegeben. Bei der Suche nach dem Azteken-Gold stießen Duane Ollinger und sein Schatzsucher-Team in der Vergangenheit immer wieder auf Hindernisse. Aber die Truppe lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Und nach einer Entdeckung wächst die Hoffnung auf einen Durchbruch. Duanes Sohn Chad hat bei einem Tauchgang eine Höhle erkundet, die Menschen möglicherweise vor langer Zeit als Unterschlupf diente. Darauf deuten mehrere Fundstücke hin. Geflutet wurde das unterirdische Tunnelsystem offenbar erst sehr viel später.

