Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 4: Kein Handicap
40 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Erin steht bei dem Gerichtsprozess einer fahrlässigen Tötung vor einer Herausforderung. Danny und Maria sind auf der Spur nach einem Vergewaltiger. Unterdessen steht Frank vor einer Entscheidung, die das Department künftig beeinträchtigen kann. Als ein Polizist im Dienst schwer verletzt wird, unterstützen Jamie und Eddie dessen Kollegen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick
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