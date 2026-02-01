Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Wo wir stehen

Kabel EinsStaffel 12Folge 15vom 04.02.2026
Wo wir stehen

Folge 15: Wo wir stehen

42 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein vermeintlicher Straftäter wird vor Gericht freigesprochen, weil ihn sein Opfer nicht ohne jeden Zweifel wiedererkennen kann. Das macht Anthonys harte Arbeit der letzten Monate zunichte und veranlasst den Detective zu einer unbedachten Aussage, die nicht ohne Folgen bleibt. Frank muss sich unterdessen einer Mitarbeiterin der Schulbehörde stellen, die sich über das scheinbar gewalttätige Verhalten eines Sicherheitsbeamten beschwert.

