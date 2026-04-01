Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blue Bloods - Crime Scene New York

Wo Rauch ist ...

Kabel EinsStaffel 13Folge 19vom 29.04.2026
Wo Rauch ist ...

Wo Rauch ist ...Jetzt kostenlos streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 19: Wo Rauch ist ...

41 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Bei einem Protest gegen Polizeigewalt gerät Eddie mit einer Frau aneinander, die daraufhin vorgibt, von ihr verletzt worden zu sein. Obwohl Frank klar ist, dass Eddie keine Schuld trifft, hat der Fall ein rechtliches Nachspiel, in dem Eddie beweisen muss, dass die Demonstrantin ihr etwas anhängen möchte. Jamie ermittelt derweil zu einem Brand in einer Polizeistelle, durch den viele Beweise vernichtet wurden. Dies macht es Erin und Anthony schwer, Kriminelle zu überführen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Blue Bloods - Crime Scene New York
Kabel Eins
Blue Bloods - Crime Scene New York

Blue Bloods - Crime Scene New York

Alle 2 Staffeln und Folgen