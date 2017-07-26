Böse Stiefmütter
Folge vom 26.07.2017: Blutiger Betrug
44 Min.Folge vom 26.07.2017Ab 12
Bernard James hat seine Frau verloren und muss seine drei Kinder nun alleine großziehen. Als der 32-jährige Parkranger wenig später Patricia Donahue kennenlernt, ahnt er nichts von ihrem teuflischen Plan. Patti ist seit ihrer Kindheit durch eine Narbe im Gesicht entstellt, hat aber gelernt, diese für ihre Zwecke einzusetzen. Sie braucht einen Versorger und bringt Bernard dazu, sie zu heiraten. Als Bernards Verwandte Patricia auf die Schliche kommen, zieht sie mit ihm und den Kindern nach Florida - und dort fallen schließlich die Masken. Patti Donahue ist eine durch und durch bösartige Person, die über Leichen geht, wenn es ihrem Vorteil dient.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.