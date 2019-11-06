Make-Over für die Männer-HöhleJetzt kostenlos streamen
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Folge 3: Make-Over für die Männer-Höhle
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Außeneinsatz mit Knalleffekt: Moderatorin und DIY-Expertin Janin Ullmann "überfällt" in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ahnungslosen Kandidaten, der dann aus seinen eigenen vier Wänden verbannt wird. Während der Überraschte in der Ferne zittert, haben Janin Ullmann und ihr Team drei Tage Zeit, den geschmacklosen Wohn(albt)raum mittels kreativer Upcycling- und Raumgestaltungs-Ideen sowie DIY-Hacks in eine Wohlfühl-Oase mit dem einzigartigen Janin-Twist zu verwandeln. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX