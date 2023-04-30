Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 30.04.2023: Episode 4
45 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Die Zollpolizei stoppt an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien einen Autofahrer, der mit seinem Pkw auf der Busspur unterwegs ist. Daraufhin wird der Wagen des Mannes in Como gründlich untersucht. Dabei entdecken die Beamten illegale Betäubungsmittel. Am Flughafen in Venedig kommt bei einer Gepäckkontrolle zwischen Kleidungsstücken ein verdächtiges Paket zum Vorschein. Und im Hafen von Neapel hat die Guardia di Finanza einen Frachter im Visier. Denn im Trockendock wurden Auffälligkeiten am hinteren Teil des Schiffsrumpfes festgestellt.
