Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 07.05.2023: Episode 6
43 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 6
Am Flughafen von Venedig versucht ein Passagier das Sicherheitspersonal mit seinem Status als erfolgreicher Unternehmer zu beeindrucken. Aber das lässt die Grenzschützer völlig kalt. Die Koffer des Mannes werden trotz seiner verbalen Ablenkungsmanöver gründlich untersucht. In Rom nehmen Zollfahnder verdächtige Frachtstücke aus China unter die Lupe, die angeblich Modeschmuck enthalten. Und in Genua konfiszieren Beamte 28 Kilo Fleisch und Milchprodukte. Das sorgt bei einer Frau, die mit fünf Kindern und viel Gepäck aus Ägypten einreist, für Atemnot.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
