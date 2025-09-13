Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 2

Folge vom 13.09.2025
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 13.09.2025: Episode 2

41 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 6

Ein Passagier mit Koffern voller neuer, ungetragener Kleidung, Bargeld und anderen Wertgegenständen gibt den Beamten am Flughafen Rätsel auf. Der Reisende kann den Sicherheitskräften nicht plausibel erklären, woher die Designerkleidung stammt. Und er verstrickt sich in Widersprüche. Es besteht der Verdacht auf Hehlerei, deshalb wird der Verdächtige festgenommen. Die Grenzschützer bereiten sich zudem auf die Ankunft einer Person vor, die in Schweden eine Gefängnisstrafe antreten muss. Der Mann ist gegenüber der Polizei schon einmal gewalttätig geworden.

