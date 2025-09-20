Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 20.09.2025: Episode 3
41 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 6
Eine Mutter will mit ihrem Sohn nach Ägypten fliegen. Aber die Dame hat am Flughafen Stockholm-Arlanda sehr viel Schmuck und Gold im Gepäck. Haben die Grenzschützer:innen einen Fall von Geldwäsche aufgedeckt? Am Terminal 5 werden zwei Personen des Drogenhandels verdächtigt. Und bei einer Passkontrolle vertraut ein Grenzpolizist seinem Bauchgefühl. Ein Reisender aus Bangladesch behauptet, Tourist zu sein. Aber die Jahreszeit und die Kleidung des Passagiers werfen Fragen auf. Verfolgt der Mann während seines Aufenthalts in Schweden ganz andere Pläne?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.