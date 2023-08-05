Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 16

DMAX
Folge vom 05.08.2023
Episode 16

Episode 16Jetzt kostenlos streamen

Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 05.08.2023: Episode 16

22 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 6

Den Hafen von Tarifa passieren jährlich rund 1,6 Millionen Passagiere und 200 000 Fahrzeuge. Die Guardia Civil leistet dort harte Arbeit im Kampf gegen die Kriminalität. In dieser Folge nehmen die Beamten einen französischen Staatsbürger fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Hehlerei vorliegt. In Barcelona kontrolliert der Zoll derweil einen Transporter, dessen Eigentümer mit der Fähre nach Tanger übersetzen will. In dem Wagen befinden sich Teile eines Motorrads. Und am Flughafen in Madrid entdecken Grenzschützer in einem verdächtigen Koffer Kokain.

