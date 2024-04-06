Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 06.04.2024: Episode 7
22 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12
Am Airport in Madrid entdecken Sicherheitskräfte im Gepäck eines Flugreisenden Fisch, Alkohol und Medikamente ohne Rezept. Die verdorbenen Lebensmittel und die Pillen darf der Mann nicht nach Spanien einführen. Am Flughafen in Barcelona werden bei einer Stichprobe unterdessen geschmuggelte Tabakwaren sichergestellt. Einige Passagiere hatten versucht, die Kontrollen zu umgehen. Und am Hafen untersuchen Grenzschützer der Guardia Civil 230 konfiszierte Pakete. Die Drogentests fallen eindeutig aus. In den Sendungen finden die Beamten illegale Betäubungsmittel.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
