Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 30.11.2024: Episode 5
22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Auch beim Recycling gibt es schwarze Schafe. Denn nicht alle Materialien lassen sich wiederverwerten. Eine Zöllnerin nimmt am Containerterminal in Barcelona Proben, um herauszufinden, ob die Kunststoffreste nach Malaysia exportiert werden dürfen. In Madrid kontrollieren Grenzschützer am Flughafen einen Passagier, der möglicherweise Rauschmittel mit sich führt. Beim Durchleuchten seines Koffers sind verdächtige Päckchen aufgefallen. Und in Algeciras leistet einen Spürhund ganze Arbeit. Dort inspiziert die Guardia Civil in dieser Folge einen verdächtigen Lkw.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
