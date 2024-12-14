Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 14.12.2024: Episode 7
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6
Austern, Käse und exotische Früchte: Ein Reisender aus Ecuador stellt mit den Lebensmitteln in seinen Koffern die Mägen der Zollbeamten am Flughafen in Madrid auf die Probe. Denn die Esswaren sind verdorben und stinken fürchterlich. In Barcelona kommen bei einer Gepäckkontrolle sehr viele Pillen zum Vorschein. Dabei handelt es sich angeblich um ayurvedische Heilmittel. Aber die Guardia Civil ist misstrauisch. Und in Irun gerät ein Autofahrer ins Visier der Grenzschützer. Sollte der mutmaßliche Lockvogel die Sicherheitsmaßnahmen auskundschaften?
Genre:Dokumentation, Reality
