Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 17.04.2026: Episode 5
44 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Die Ware wurde als verdächtig eingestuft! Drei Pakete aus dem Frachtbereich des Flughafens in Istanbul treffen in der Zentrale für Rauschmittelbekämpfung ein. Dort sind speziell geschulte Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die im Auftrag des türkischen Handelsministeriums rund um die Uhr daran arbeiten, den Schmuggel von Betäubungsmitteln zu verhindern. Und am Ambarli-Hafen beginnt die Zollabfertigung für Container, die ins Ausland verschifft werden sollen. Bei einem werden die Grenzschützer misstrauisch. Deshalb kommt ein sogenanntes Videoskop zum Einsatz.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.