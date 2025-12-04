Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Der gereizte Vietnamese

ProSieben MAXXStaffel 17Folge 6vom 04.12.2025
Folge 6: Der gereizte Vietnamese

22 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Australien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol Australia" begleitet die australischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Krankheiten durch exotische Tiere verhindern.

ProSieben MAXX
