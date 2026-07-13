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Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Liebesgrüße aus Litauen

WELTFolge vom 13.07.2026
Border Patrol Neuseeland: Liebesgrüße aus Litauen

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Border Patrol Neuseeland

Folge vom 13.07.2026: Border Patrol Neuseeland: Liebesgrüße aus Litauen

23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Rund um die Uhr überwachen Zoll, Biosecurity und Immigration Neuseelands sensible Grenzen. Diese Folge zeigt, wie unterschiedlich Einsätze verlaufen können: Ein verliebter Reisender aus Litauen hofft auf Milde, während Beamte am Flughafen Christchurch eine große Menge geschmuggelter Zigaretten sicherstellen. Gleichzeitig entdeckt die Biosecurity einen versteckten Schädling, der unbemerkt ins Land gelangen wollte.

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