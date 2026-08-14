Border Patrol Neuseeland: DJ TrickreichJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 14.08.2026: Border Patrol Neuseeland: DJ Trickreich
23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
An den neuseeländischen Grenzen entscheidet sich täglich, wer passieren darf - und wer nicht. Die Beamten stehen unter hohem Druck, denn jeder Fehler kann Folgen haben. In dieser Folge geraten Beamte bei der Einreisekontrolle mit einem nigerianischen Staatsbürger an ihre Grenzen. Parallel nehmen Zollermittler ein verdächtiges Paket aus Afrika unter die Lupe. Außerdem versucht ein trickreicher DJ, ohne gültiges Visum im Land zu arbeiten.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-11: welt