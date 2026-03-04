Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTFolge vom 04.03.2026
Folge vom 04.03.2026: Border Patrol Südamerika: Jetzt schlägt's dreizehn

29 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Am Flughafen von Santiago de Chile erleben die Beamten einen ereignisreichen Tag: Ein Reisender aus Spanien sorgt mit überladenem Gepäck für Aufsehen - unter Kleidung und Souvenirs verbergen sich Luxusgüter in verdächtiger Menge. Ein junger Mann kehrt nach einer Abschiebung aus den USA zurück und muss sich seiner Vergangenheit stellen. Währenddessen spürt die Spürhundestaffel am Frachtterminal verdächtige Sendungen auf - ihr Instinkt führt die Ermittler auf eine heiße Spur.

