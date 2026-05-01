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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Das Risiko reist mit

WELTFolge vom 01.05.2026
Border Patrol Südamerika: Das Risiko reist mit

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 01.05.2026: Border Patrol Südamerika: Das Risiko reist mit

29 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Eine junge Frau auf dem Weg nach Europa gerät ins Visier der Anti-Drogen-Einheit - ihre unvorbereitete Reise und ein manipulierter Koffer wecken Verdacht. Zeitgleich kehrt eine aus den USA abgeschobene Chilenin zurück, doch ihre Heimkehr nimmt eine unerwartete Wendung. Und ein brasilianischer Passagier sorgt mit gefundenen Patronen für einen gefährlichen Zwischenfall.

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