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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 1

WELTFolge vom 18.05.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 1

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Border Patrol USA

Folge vom 18.05.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 1

43 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im Dauereinsatz an der meistfrequentierten Grenze der Welt: In dieser Folge wird eine Lieferung scheinbar harmloser Kartonverpackungen zur tödlichen Falle. Heroin, getarnt als Laptop, bringt selbst hochmoderne Spürtechnik an ihre Grenzen. Und: Agrar-Spezialisten decken eine gefährliche Insektenplage auf - rechtzeitig, bevor Amerikas Wälder bedroht werden.

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