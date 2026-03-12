Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 5
43 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
An der US-mexikanischen Grenze ist Wachsamkeit Alltag. In dieser Folge kontrollieren Beamte einen Geschäftsmann aus Mexiko in einem fabrikneuen Wagen - schnell entsteht Verdacht. Auf der Juarez-Lincoln-Brücke schlägt ein Spürhund an, doch die Drogenmenge ist ungewöhnlich gering. Geht es um ein Ablenkungsmanöver eines Kartells? Und: Ein Passant erlebt einen Schreckmoment, als er mit einem bewaffneten Gesuchten verwechselt wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12