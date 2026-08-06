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Born Famous - Fluch oder Segen?

Neuanfang oder Abschied?

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 06.08.2026
Neuanfang oder Abschied?

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Born Famous - Fluch oder Segen?

Folge 4: Neuanfang oder Abschied?

97 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Zwischen Wohnungsbesichtigungen, Karrierezweifeln und familiären Erwartungen steht Gloria-Sophie Burkandt vor einer Richtungsentscheidung: München oder New York? Summer Terenzi spricht erstmals über ihre Dyslexie und kehrt an einen Ort voller schmerzhafter Erinnerungen zurück. Diego Pooth sucht zwischen Mailand, Fashion Week und Sehnsucht nach seiner Familie Halt. Josefine Scholl kämpft trotz Rückschlägen weiter um ihren Traum vom Modeln.

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