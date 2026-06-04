Boruto
Folge vom 04.06.2026: Kawakis erster Schultag
23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Himawari hat ihren ersten Schultag an der Ninja-Akademie. In ihrer Klasse befindet sich auch Kawaki, der einen Geheimauftrag von Naruto erhalten hat: Er soll Prinzessin Kae beschützen, die als Austauschschülerin nach Konoha kommt. Ein Unbekannter hat es auf das Leben der Thronerbin des Bambus-Reichs abgesehen ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.