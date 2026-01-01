Staffel 2Folge 1
Boss
Folge 1: Blitz aus heiterem Himmel
58 Min.Ab 12
Tom Kane hat eine schwere Zeit hinter sich, aber steht nun, zumindest politisch, besser da als vorher. Seine Gegenspieler sind besiegt: Finanzminister Ben Zajac hat kleinbeigegeben und Stadtrat Ross steht im Abseits.
Boss
Altersfreigabe:
12
