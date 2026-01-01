Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boss

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 2
Willkommen in Chicago

Willkommen in ChicagoJetzt kostenlos streamen

Boss

Folge 2: Willkommen in Chicago

55 Min.Ab 12

Nachdem sie von einem Unbekannten niedergeschossen wurde, schwebt Kanes Frau Meredith in Lebensgefahr. Es deutet einiges darauf hin, dass der Schütze eigentlich den Bürgermeister treffen wollte. Aber Kane verwendet nicht allzu viel Zeit darauf, sich Sorgen um seine Frau zu machen. Das von ihm angeschobene Projekt um die Sozialbausiedlung Lennox Gardens befindet sich in einer kritischen Phase, und sein Widersacher, Stadtrat Ross, wittert schon Morgenluft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Boss
MOVIESPHERE

Boss

Alle 2 Staffeln und Folgen