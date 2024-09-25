Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bratwurst & Baklava - Die Show

Selfcare ist Selflove: Basti und Özcan im Beauty-Wahn

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 25.09.2024
Folge 4: Selfcare ist Selflove: Basti und Özcan im Beauty-Wahn

51 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12

Die Folge dreht sich alles um Beauty und Kosmetik. Dafür geht's für Basti und Özcan nicht nur in die Türkei in eine Wellness-Oase, sondern auch zum Partneryoga. Außerdem ist Deutschlands Modeschöpfer Nummer Eins zu Gast: Guido Maria Kretschmer.

