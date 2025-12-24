Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese Freundschaft geht durch den Magen: Basti und Özcan unterwegs auf dem Land

ProSiebenStaffel 2Folge 5vom 24.12.2025
47 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Für Basti und Özcan geht es in die Türkei aufs Land. Hier warten ein paar Überraschungen auf sie, die es wirklich in sich haben. Im Studio begrüßen sie Chris Tall und die Blue Man Group Man. Eins ist sicher: Es wird bunt und ganz schön scharf!

