Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 2: Es war einmal... ein Graf und sein Knecht
46 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Özcan und Basti werden von Linda Zervakis besucht. Zusammen testen sie ihr Moderationsgeschick und lassen sich beim Quiz von einer Axt bewerfen. Auf dem Mittelalterfest heißt es: Für die Freiheit! Knecht Özcan gegen Graf Basti im Ritterkampf.
