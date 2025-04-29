Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bratwurst & Baklava - Die Show

Es war einmal... ein Graf und sein Knecht

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 29.04.2025
Es war einmal... ein Graf und sein Knecht

Es war einmal... ein Graf und sein KnechtJetzt kostenlos streamen

Bratwurst & Baklava - Die Show

Folge 2: Es war einmal... ein Graf und sein Knecht

46 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Özcan und Basti werden von Linda Zervakis besucht. Zusammen testen sie ihr Moderationsgeschick und lassen sich beim Quiz von einer Axt bewerfen. Auf dem Mittelalterfest heißt es: Für die Freiheit! Knecht Özcan gegen Graf Basti im Ritterkampf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bratwurst & Baklava - Die Show
ProSieben
Bratwurst & Baklava - Die Show

Bratwurst & Baklava - Die Show

Alle 3 Staffeln und Folgen