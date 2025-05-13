Mission "Das Supertalent" in FrankreichJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 4: Mission "Das Supertalent" in Frankreich
43 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Basti und Özcan stürzen sich in das nächste Abenteuer. Die Beiden haben eine Einladung für das "Supertalent" in Frankreich erhalten und performen auf der Pariser Bühne. Apropos Supertalent: Zu Gast ist Tony Bauer, der so einiges zu erzählen hat.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen