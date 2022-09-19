Staffel 1 Folge 4: Warteschlangen und angepasste KinderJetzt kostenlos streamen
Brauch Ma Des?
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Warteschlangen und angepasste Kinder
49 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 6
Gery Seidl hat sich die Gäste Meinrad Knapp, Hans-Peter Hutter und Lydia Prenner-Kasper ins Studio geladen, wo kontrovers und unterhaltsam über Sinn und Unsinn österreichischer Eigenarten diskutiert wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brauch Ma Des?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4